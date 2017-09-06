Mahkeme başkanından darbeci sanığa 'Haddini bil' uyarısı (2)

DARBECİ ASKER DURUŞMADAN ATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast girişimi davasında öğleden sonra devam edilen duruşmada, darbe girişimi öncesi MAK Timi\'nde görevli olan astsubay Selman Çankaya, savunmasına kaldığı yerden devam etti. Çankaya, \"Sürekli taleplerimiz reddediliyor. Basit bir boşanma davası bile yıllarca sürerken bizim davamız 5 ayda neredeyse sonuçlanacak\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ ise, \"Her şey nizamlı bir şekilde devam ediyor. Boşanma davası 1 yıl sürmüyor. Gökhan Şahin Sönmezateş ise tek celsede boşanıyor. Esas hakkında savunma için oradasın\" dedi.

Baştoğ, oturduğu yerden kalkarak, \"Bütün taleplerimizi reddediyorsunuz\" diyen sanıklardan Özel Kuvvetler Komutanlığı\'nda görevli yüzbaşı Ergün Şahin\'i, söz verilmeden konuştuğu gerekçesiyle duruşmadan attı. Jandarma tarafından salondan çıkartılan Şahin, \"Yaptığınız bizim haklığımızı gösteriyor\" diye bağırdı.

Yüzbaşı Şahin\'in, karar duruşmasına kadar devam edecek diğer celselere alınmamasına karar verildi.



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