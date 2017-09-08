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Mahkeme başkanından darbeci binbaşıya, "Düzgün konuş" (4)

"HASMIM BİLE GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMIŞ" Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele suiskast girişiminde bulunulmasıyla ilgili görülen davada, sanık binbaşı Şükrü Seymen, öğle arası iki saat

08 Eylül 2017 20:14

\"HASMIM BİLE GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMIŞ\"
Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kaldığı otele suiskast girişiminde bulunulmasıyla ilgili görülen davada, sanık binbaşı Şükrü Seymen, öğle arası iki saatlik aranın ardından ifadesine devam etti. Seymen, TBMM Darbe Komisyonu\'nun raporunda darbe girişiminin dakika dakika, saat saat anlatıldığını ifade ederek, \"Cumhurbaşkanı otelden ayrıldıktan hemen sonra çatışma çıktığı ve şehitlerin olduğu belirtilmiş. Bizim iddianamede yer almayan, anlatmaya çalıştığımız her şeyi raporuna dahil etmiş. Meclis bu davanın müdahili. Meclis, özellikle başka bir grubun varlığına değinmiş. Hasmım bile gerçekleri ortaya çıkarmış. Bizden önce orada başka grubun olduğu ortada. Şehitlerin otopsi raporlarında video kaydı yok. Fotoğraf olursa ben ona inanmam, videosunu çekersiniz. Fotoğrafların üzerinde oynama yapılabilir. Şehit Mehmet Çetin\'in sırtından çıkan mermi 9 milimetre silahtan çıkmadıysa ben hayatım boyunca askerlik yapmamış sayarım kendimi\" dedi.
Davanın savcısı Ali Cenk Düzgün\'ün Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ\'dan söz istemesi üzerine araya giren Seymen, \"Sizinle muhatap olmak istemiyorum\" dedi. Baştoğ, tartışmanın büyümemesi için Düzgün\'e daha sonra söz hakkı vereceğini ifade etti.
Eşinden ayrılacağı yönünde bugün basında haber çıktığını belirten Seymen, \"Gökhan Şahin Sönmezateş\'ten sonra, benim hakkımda eşimden ayrılacağım yönünde bugün yalan haber yapılmış. Onu kim yazdıysa selam söylüyorum. Anlamıştır kendisi\" dedi.
Duruşma, Şükrü Seymen\'in ifadesi ile sürüyor.

 

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