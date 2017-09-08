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Mahkeme başkanından darbeci binbaşıya: "Düzgün konuş" (2)

DURUŞMADA 'AHİRET' TARTIŞMASI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında esasa ilişkin savunması süren bi

08 Eylül 2017 15:07

DURUŞMADA \'AHİRET\' TARTIŞMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın duruşmasında esasa ilişkin savunması süren binbaşı Şükrü Seymen, \"Delil karatma şüphesiyle tutuklu bulunan sanıklar, bana \'Delil getirin\' diye yalvarıyor. Komedi gibi bir şey. Korumaların otelin güvenlik kamerasının fişini çekmesi tesadüf olamaz. Devlet devletse, benim suçsuz olduğumu ispatlamak zorunda. Cumhurbaşkanın otelde olduğuna dair ortada bir görüntü yok. Polisle çatışmaya giren kimliği meçhul kişiler kimlerdir? Bu dava ahirette görülecek. Hakkımı helal etmiyorum. Allah\'a havale ediyorum. Sizin vereceğiniz karar sizi kurtarır. Ancak bizim burada yargılanmamızı sağlayanlar ile hesabımızı ahirette göreceğiz\" dedi.
Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Konuyu farklı yerlere çekme. Bütün hesapların görüleceği yer ahiret. Davamızla bunun ilgisi yok. Esas hakkında savunmanı yap\" dedi.
Duruşma, Seymen\'in esasa ilişkin savunması ile devam ediyor.

 

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