'Bahçelievler' hükümlülerini tahliye eden mahkeme:Vicdanımız rahatsız

7 TİP’li öğrencinin öldürüldüğü Bahçelievler katliamının hükümlüsü Ünal Osmanağaoğlu ve Bünyamin Adanalı’yı, 3’üncü Yargı Paketi’ndeki düzenlemeye dayanarak tahliye eden Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Ali Altınkaya, “Vicdanımız rahatsız olmaz mı? Tabii ki rahatsız ama önümüze gelen kanunu uyguladık” dedi.

Altınkaya, Hürriyet'e şunları söyledi:

“TBMM böyle bir kanun yapmış. Biz de kanunun gereğini yerine getirdik. Bir şey olunca ‘Mahkeme böyle yaptı’ diyorlar. Mahkeme böyle yapmıyor. Okulda öğretmen olarak göreve başlayan birinin önüne ‘Kardeşim bu sene bunu okutacaksın’ diye kitabı koyarsan öğretmen onu okutur. Şu karar çıktı, bu karar çıktı, hiç yatmadan da çıkıyor. Meclis ‘Af verdim’ diyor, af kanunu çıkıyor. Bu doğru mudur, vicdanları sızlatıyor mu? Sızlatıyor. Ama bizim yapacağımız bir şey yok. Biz yargıçlar olarak bundan zevk almıyoruz. ‘Mahkeme hazırlıklı’ deniliyor. Böyle bir kanun çıkmış, tabii ki mahkeme dosyayı inceleyecek, hazırlıklı çıkacak. Siz bir yere giderken hazırlık yapmıyor musunuz? Ama bu tür şeylerde bizim adımızın kullanılması hoş bir şey değil.”