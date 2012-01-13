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Mahkeme Başkanı: Erdoğan'ın açıklamaları bizi bağlamıyor

KCK davasında Kürtçe savunma krizi bu kez farklı bir boyuta taşındı.

13 Ocak 2012 02:00


T24 - KCK davasında Kürtçe savunma krizi bu kez farklı bir boyuta taşındı. Sanık avukatı Başbakan Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Arınç'ın Kürtlerin hakları ile ilgili açıklamalarını hatırlatınca Mahkeme Başkanı ‘Onlar bizi ilgilendirmiyor. Yasa çıkarsınlar’ dedi.



BDP’li siyasetçi ve seçilmişlerin yargılandığı KCK ana davası 35'inci duruşmasında, Kürtçe savunma konusunda ilginç diyaloglar yaşandı.

Avukat Sebahattin Korkmaz, "Ana dilde savunma için yeni bir karar almanız gerekiyor. Müvekkilim kendini savunmak istiyor. Ama siz buna izin vermiyorsunuz" dedi.


Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, "Konuyu defalarca tartıştık" deyince Avukat Korkmaz, "Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın Kürtlerin hakları ile ilgili açıklamalarını hatırlattı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Yılmaz, "Onlar bizi ilgilendirmiyor. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın açıklamaları bizi bağlamıyor. Yasa çıkarsınlar. Toparlayın ya da mikrofonu kapatacağım" diye karşılık verdi.

Başkan Yılmaz'ın sözleri üzerine avukat Korkmaz, "İnsanları Türkçe konuşmaya zorluyorsunuz. Kürtçe'yi yasaklıyorsunuz" dedi.

Avukat Süleyman Bilgiç ise Kürtçe savunmanın engellenmesinin adalet duygusunu incittiğini ve Kürtlere ayırımcılık yapıldığını iddia ederek, "KCK davası Türklerin Kürtlerden, Kürtlerin de Türklerden kopuşuna sebep olmasın. Hiç bir müvekkilimizde silah bulunmadı. Onların eli kalem tutuyor. Ağızlarından da barış ve kardeşlik sözleri çıkıyor" diyerek, 2 sayfalık dilekçeyi mahkemeye sundu.

Mahkeme verdiği bir ara kararla yine Kürtçe savunma talebini bir kez daha reddetti.

Sanık avukatlarından Cihan Aydın ise mahkemeden deliller okunurken, ya iddianameye bağlı kalınmasını, ya da delil dosyasındaki bütün belgelerin parça parça değil bir bütün olarak okunmasını ve niçin okunuyorsa da sanık ve avukatlarına açıklanması talebinde bulundu. Bu talep de iddia makamının 'Takdir mahkemenindir' görüşüne rağmen, talep mahkeme tarafından reddedildi.


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