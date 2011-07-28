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Çevre

Mahkeme, Artvin'deki 2 HES projesini iptal etti

Rize İdare Mahkemesi UNESCO tarafından koruma altına alınan Artvin'in Camili vadisinde yapımı planlanan iki HES projesinin önünü açan kararları iptal etti.

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Rize İdare Mahkemesi UNESCO tarafından koruma altına alınan Artvin'in Camili vadisinde yapımı planlanan iki HES projesinin önünü açan kararları iptal etti.





Çevre ve Orman Bakanlığı, Camili vadisine yapılması planlanan 2 hidro elektrik santrali için ÇED raporu gerekli değildir kararı vermiş, 280 bin metrekarelik ormanlık alanı santrallerin kullanımına açmıştı.


Yörede yaşayan vatandaşlar kararın iptali için rize idare mahkemesine dava açtı.


Mahkeme HES projeleri için verilen "ÇED gerekli değildir" kararını, "hukuka aykırı olduğu ve kamu yararına uygun bulunmayan bu işlemin telafisi güç zararlar doğuracağı" gerekçesiyle iptal etti.


Mahkeme ayrıca, HES projesi için verilen orman kullanım izninin de, doğal yaşama müdahale niteliği taşıyacağı gerekçesiyle iptaline karar verdi.


İki ayrı iptal karara gerekçe olarak Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri, yönetmelikler, Kyoto protokolü ve UNESCO kararı ile bilirkişi raporları gösterildi.

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