Mahkeme, 8 sayfalık gazeteyi 9. Sayfası yüzünden kapattı!

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık Özgür Görüş gazetesini "olmayan bir 9. sayfa"sında yayımlanan yazı ve haberlerde "PKK örgütü propagandası yapıldığı" iddiasıyla bir ay süreyle durdurdu.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, haftalık Özgür Görüş gazetesinin yayınını, 17-23 Ekim 2009 tarihli sayısında yayımlanan içeriklerde "PKK örgütünün açıklamalarına yer verildiği" ve "örgüt propagandası yapıldığı" iddiasıyla bir ay süreyle durdurdu.

Ancak mahkeme, 17 Ekim'da alınan kararında, sekiz sayfalık gazete içerisinde suçu "dokuzuncu sayfa"da buldu; suça yazı ve haberlerin mi gerekçe yapıldığına veya hangi yazı veya haberlerin suç oluşturduğuna dair herhangi bir bilgi vermedi.

Mahkeme TMY'den vazgeçmiyor; AİHM mahkum ediyor



Hakim Gökmen Demircan, Basın Kanunu'nun 25/2 maddesi uyarınca gazetenin tüm sayılarının toplatılmasına karar vermekle kalmadı, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 6/son maddesine dayanarak da gazeteyi bir ay süreyle kapattı.

Özgür Görüş'ün kapatılmasına dayanak oluşturan TMY'nin 6/son maddesi, 20 Ekim'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'ye mahkum etmesinde gerekçeyi oluşturmuştu.

AİHM, 26 gazeteci ve basın çalışanının açtığı davada Ülkede Özgür Gündem, Gündem, Güncel ve Gerçek Demokrasi gazetelerinin bir aya varan sürelerle kapatılması ve sorumlularının hapisle yargılanmasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmişti.

AİHM, başvuru sahiplerine 5 bin avro'dan (10 bin 750 TL) 40 bin avro'ya (86 bin TL) kadar varan tutarlarda maddi tazminat; her bir başvuru sahibine bin 800 avro (3 bin 870 TL) manevi tazminat ve mahkeme giderleri karşılığında da toplam 4 bin avro (8 bin 600 TL) ödenmesine karar vermişti.(

