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Politika

Mahir Ünal: Melih Gökçek'in istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır

  Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e dönük şu ana kadar herhangi bir şekilde istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır" dedi

03 Ekim 2017 16:09

 

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, \"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'e dönük şu ana kadar herhangi bir şekilde istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır\" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti\'li bazı belediye başkanlarının istifasının istendiği haberlerine ilişkin TBMM\'de gazetecilere şu açıklamada bulundu: \"Şu ya da bu belediyede başkanının istifası istendi. bu durum medyada yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Medyada istifası istendiği söylenen belediye başkanlarından herhangi birinin istifa etmesinin istenmesi söz konusu değildir. Ama bu şu da demek değildir. Bu yönde partimizin yürüttüğü yerel yönetimler başkanımızın kendi içimizde yürüttüğü çalışmaların olmadığı anlamına da gelmiyor. Bütün belediyelerimiz ile ilgili değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek\'e dönük şu ana kadar herhangi bir şekilde istifasının istendiğine dair haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır\" dedi.


 

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