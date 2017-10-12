Mahir Ünal:  250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz müsaade etmeyiz bunun da hesabını sorarız 

(MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ) \"HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GERİ ÇEKME SÖZ KONUSU DEĞİL. SANKİ BURADA YAPILACAK OLAN DİNİ NİKAHMIŞ GİBİ BİR ALGI OLUŞTURMANIN ANLAMI YOK. BİR DİN İSTİSMARININ ÇIKARILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ\"

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP\'li Haluk Pekşen\'in 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirerek, \"Kılıçdaroğlu CHP\'si bir FETÖ tehdidi olduğuna inanmıyor mu? Kılıçdaroğlu CHP\'si bu vebalin altından kalkamaz. Biz 15 Temmuz\'u sulandırmak, itibarsızlaştırmak isteyen, \'tiyatro, kontrollü darbe\' diyen herkesle sonuna kadar mücadele ederiz. Yapılmak istenen işin de hesabını sorarız. 250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz. Buna müsaade etmeyiz bunun da hesabını sorarız\" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuştu.

(MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ) \"HERHANGİ BİR ŞEKİLDE GERİ ÇEKME SÖZ KONUSU DEĞİL\"

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin bir soruya Ünal, \"Herhangi bir şekilde geri çekme söz konusu değil. Bu konu toplumda yeterince tartışıldı. Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi medeni kanunun değişmesiyle ilgili bir konu değil. Diğer devlet memurları nikah memurunun nikah kıyma yetkisi ne ise, yine devlet memuru olan müftülere de aynı yetki veriliyor. Sanki burada yapılacak olan dini nikahmış gibi bir algı oluşturmanın anlamı yok. Bir din istismarının çıkarılmasını doğru bulmuyoruz. Medeni kanunun ona verdiği yetki ile müftüler nikah kıyacak\" diye yanıt verdi.

\"250 ŞEHİT SPEKÜLASYON KONUSU YAPILAMAZ MÜSAADE ETMEYİZ BUNUN DA HESABINI SORARIZ\"

CHP\'li Haluk Pekşen\'in 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Ünal, \"Kılıçdaroğlu CHP\'si bir FETÖ tehdidi olduğuna inanmıyor mu? Kılıçdaroğlu CHP\'si bu vebalin altından kalkamaz. Biz 15 Temmuz\'u sulandırmak, itibarsızlaştırmak isteyen, \'tiyatro, kontrollü darbe\' diyen herkesle sonuna kadar mücadele ederiz. Yapılmak istenen işin de hesabını sorarız. Bu şakası olan bir şey değil. 17-25 Aralık da tıpkı 15 Temmuz gibi devleti ele geçirme anlamında bu yapının ilk hamlesiydi. Artık bunlar üzerinden bir tartışma istemiyoruz. Birilerinin FETÖ\'nün ağzıyla konuşmasına artık tahammülümüz yok. Devlet bu yapı ile mücadele ederken nasıl olur da kalkar 15 Temmuz ile ilgili bunu Ak Parti yapmıştır. FETÖ propaganda yaparken kimi referans gösteriyor? CHP\'nin söylemlerini referans gösteriyor. CHP\'nin söylemlerini referans göstererek yurt dışında Ak Parti\'yi seçilmiş AK Parti hükümetini bir itibarsızlaştırma ve gayri meşru ilan etme girişimi ile de aynı zamanda karşı karşıyayız. Tıpkı sözde \'Adalet yürüyüşü, Adalet kurultayı\' gibi. FETÖ\'nün yürüttüğü kampanyaya içeriden dışarıya konuşarak maalesef malzeme taşıyorlar. 250 şehit spekülasyon konusu yapılamaz. Buna müsaade etmeyiz bunun da hesabını sorarız\" ifadelerini kullandı.



