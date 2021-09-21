Mahir Polat: İBB, İnterpol bildirimi yapılmış ve durdurulması sağlanmış müzayedelerden eser almaz

İBB'nin Türkiye'den kaçırılan ve Şile'deki Bozgoca Camii'ne ait olduğu belirtilen kayıp kitabeyi Hollanda'da düzenlenen müzayededen satın almasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan tepki geldi. Cesur, söz konusu eserin iadesi için diplomatik çalışmaların sürmesine rağmen İBB'nin 'şımarık çocuk' gibi davrandığını söyledi.

"Devlet bilmiyor mu satın almayı?"

Twitter üzerinden açıklama yapan Cesur, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un konuya ilişkin yaptığı açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Belki de dünyada en çok kültürel varlığı kaçırılmış olan Türkiye’nin kültür diplomasisine zarar vermek, devletin elini zayıflatmak… Hepsi maalesef PR için... Devlet bilmiyor mu satın almayı? Gücü mü yok? Hakkı olanı geri almak için uğraşıyor. Şımarık çocuk gibi davranma İBB."

TIKLAYIN | Erdoğan'ın danışmanı İsmail Cesur'dan, Türkiye’den kaçırılan eseri müzayededen satın alan İBB'ye şımarık çocuk benzetmesi

"Asılsız suçlamalar, konuyu manipüle etmek isteyenlerin ifadeleridir"