'Mahir Hüseyin Ulaş Parkı' açıldı



İstanbul Maltepe Belediyesi tarafından yaptırılan Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir ve Ulaş Bardakçı'nın isimlerinin verildiği, 'Mahir Hüseyin Ulaş Parkı'nın açılışı yapıldı.

Maltepe Belediyesi tarafından yaptırılan Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir ve Ulaş Bardakçı'nın isimlerinin verildiği, 'Mahir Hüseyin Ulaş Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan, "68 Devrimci gençliğinin emperyalizm ve faşizme karşı tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye için mücadele etti" dedi.

Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi'ndeki 'Mahir Hüseyin Ulaş Parkı'nın açılışı Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü Kızıldere olaylarının 41. yıldönümünde yapıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in katılamadığı programa 68'liler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan, Maltepe Belediyesi yetkilileri, Emek Mahallesi sakinleri ve vatandaşlar katıldı. Parkın açılış kurdelesini kestikten sonra bir konuşma yapan Sönmez Targan, Kızıldere olaylarının 41. yıldönümü nedeniyle hayatını kaybedenleri sevgiyle ve özlemle andıklarını belirterek, "Kızıldere'de ölenler boş yere ölmediler. Ülkelerinin bağımsızlığı, halklarının mutluluğu, emeğin kurtuluşu için savaştılar. Onları onurla anmak herkesin tarihsel ve toplumsal görevidir" diye konuştu. Targan konuşmasının ardından Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin'in gönderdiği yazılı mesajı da okudu. Parkta, Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir ve Ulaş Bardakçı'nın resimlerinin olduğu anıt duvar önünde bazı vatandaşlar fotoğraf çektirirken, mahalle sakinleri de çocuklarıyla birlikte park içinde oyun oynadılar.

Taksim'de 'Kızıldere' yürüyüşü

Öte yandan Taksim'de düzenlenen yürüyüşlerle Mahir Çayan ve 9 arkadaşı anıldı.

Taksim Meydanı'nda saat 14:00'da 'Direnişin ve Dayanışmanın Tarihi Onurumuzdur' Platformu adı altında bir araya gelen birçok parti ve sivil toplum kuruluşu, '30 Mart 1972 Kızıldere', 'Devrimci dayanışma onurumuzdur', 'Yaşasın devrimci dayanışma' yazılı pankart ve dövizler açtı. 'Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtuluşa kadar savaş', 'Devrim şehitleri ölümsüzdür' sloganları atan topluluk, buradan Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Galatasaray Meydanı'nda topluluk adına açıklama yapan İstanbul Tabip Odası eski Yönetim Kurulu Üyesi Nazmi Algan, “41. Yılında direnişin ve dayanışmanın onurlu tarihine birlikte sahip çıkıyoruz. Onlar, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarını engellemek için NATO'nun Ünye radar üssünde görevli 3 teknisyeni kaçırmışlardı.

Kuşatıldıkları kerpiç bir köy evinde devlet tarafından öldürüldüler. Ama Kızıldere devrimciler için her zaman onurlu bir mücadele tarihinin en kritik eşiklerinden birisi oldu. Bizler için nice mücadelelere ışı, türkülere konu olan direniş örneğidir. Kızıldere boyun eğmemektir. Onların mücadelesi bu ülke topraklarında her zaman eşitlik, özgürlük, barış mücadelesinin yol göstericisi olmuştur. Onlar yola çıktıklarında emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı mücadele, bu ülkenin üniversitelerinden mahallelerine, fabrikalarına, köylerine doğru yayılıyordu.

Tarihin defalarca gösterdiği gibi halkın kendisi için hayatını feda edenleri asla unutmadığını ve hiçbir gücün unutturmaya yetemeyeceğini Kızıldere'nin 41. Yılında siyasal iktidara bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik yolunda mücadalemize, Onlardan aldığımız güçle devam edeceğiz" dedi. Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Tokat'ta da anıldılar

Tokat’ın Almus İlçesi'ne bağlı eski ismi 'Kızıldere' olan Ataköy Beldesi'nde 41 yıl önce çıkan çatışmada öldürülen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) lideri Mahir Çayan ve arkadaşları anıldı.

Anma programına katılmak için değişik illerden otobüs ve minibüslerle gelen yaklaşık 250 kişi Ataköy Beldesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Çok sayıda asker ve polisin güvenlik önlemi aldığı anma programına katılan grup üstleri arandıktan ve kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra beldeye giriş yaptı. Burada bir araya gelen grup Mahir Çayan ve arkadaşlarının güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği evin önüne kadar pankart açıp slogan atarak yürüdü.

Ardından çatışmanın yaşandığı eve ulaşan grup evin kapısının kilitli olmasından dolayı anma programı dışarıda yapıldı.. Burada konuşan Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi Ahmet Kulaksız, "Gençlerimizi, evlatlarımızı hapishanelere, F tipi hücrelere tıkarken bizlerden mücadele çizgimizi kimse terk etmemizi beklemesin" diye konruştu. Anma programının sonunda Grup Yorum üyeleri tarafından türküler söylenirken, katılımcılara yemek dağıtıldı.