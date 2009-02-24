Mahfi Eğilmez'in 2009 tahmini: ‘Dolar 1.80 olur’

“Bu yeni veri ve gelişmelerin büyük çoğunluğu, gidişin tahminimden de öte bir bozulmaya işaret ettiğini gösteriyor” diyen Mahfi Eğilmez Radikal gazetesindeki yazısında (24.2.2009) yeni tahminlerini açıkladı.

Eğilmez’in yeni tahminlerine göre dolar kuru 1.80, büyüme yüzde – 4, enflasyon yüzde 4 olacak:



Tahminlerimi yeniliyorum



2009 yılına ilişkin olarak kritik ekonomik göstergelerle ilgili tahminlerimi



8 Ocak 2009 tarihli Radikal Gazetesi’ndeki yazımda açıklamıştım. Bu tahminler o tarihe kadar elimizde bulunan verilere ve bunlara dayalı olarak yaptığım gözlemlere dayanıyordu. İzleyen günlerde yeni veriler yayımlandı ve yeni gelişmeler oldu. Bu yeni veri ve gelişmelerin büyük çoğunluğu gidişin benim tahminimden de öteye bir bozulmaya işaret ettiğini gösteriyor. Normalde sıkça yapmadığım bu tahmin yenileme işine bu verileri ve gelişmeleri gördükten sonra karar verdim. Önce kısaca bunların neler olduğuna bir bakalım:



(1) Sanayi üretimindeki düşüş üç aylık dönem itibarıyla yüzde 12.5 gibi çok büyük bir gerilemeye ulaştı. Sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 64’ün altına inerek uzun yıllardır görülmemiş bir gerilemenin işaretini verdi.



(2) İşsizlik oranı yüzde 12.3 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.



(3) Otomotiv sektöründeki satış gerilemesi yüzde 50’lere ulaştı. Bu düşüşün devam etmesi bekleniyor.



(4) Merkez Bankası faizleri peş peşe üç ayda toplam 4.75 puan düşürdüğü, yani para politikasını iyiden iyiye gevşettiği halde kredi talebinde gözle görülür bir canlanma olmadı.



(5) Ocak ayı bütçe verileri, bütçe açığının çok yüksek oranlara ulaşacağını gösteriyor. Yani maliye politikası aslında oldukça gevşetilmiş durumda. Buna karşın talepte herhangi bir canlanma ortaya çıkmadı.



(6) İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı anketler sanayide verilerle ortaya konan gidişin değişmesinin önümüzdeki dönemde söz konusu olmadığını ortaya koyuyor.



(7) Türkiye’nin hemen her yanından gelen sanayi ve ticaret kesimi şikâyetleri belirli alanlar dışında sürekli bir bozulmanın devam ettiğini gösteriyor. Şimdiye kadar durumu en az etkilenen sektörler gıda ürünleri üreticileriyle sağlık sektörü. (özellikle ilaç üreticileri)



(8) Dünyanın her köşesinden gelen yeni veriler küresel çöküşün devam ettiğini gösteriyor. Üstelik bu çöküşlere karşı açıklanan çeşitli ekonomik kurtarma paketleri yetersiz kaldıkça umutlar tükeniyor, beklentiler daha da kötüleşmeye başlıyor. Beklenti anketlerinde ortaya çıkan küçük düzelmelerin beklentilerin iyileşmesinden değil temennilerin beklenti yerine konulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Anketlerde alt kalemlere bakınca üst kalemle olan tutarsızlık bana bunu söylüyor.



(9) Bu arada ABD ile AB’nin krizde adeta yarış halinde olması hem doların hem de avronun değer kaybına yol açıyor ve adeta yeni bir altına hücum dönemi yaşanıyor.



Bu açıklamalar ışığında eski ve yeni tahminlerimi yan yana aşağıda sunuyorum. (Parantez içi sayılar eksi olarak, dolar kuru dışındaki sayılar da yüzde olarak okunmalı)







