Mahfi Eğilmez: Yüksek cari açık ve bütçe açığının bir arada görülmesi Türkiye için yeni bir olgu

Türkiye’nin cari açık ve bütçe açığının aynı anda büyüdüğü ve ikisinin de yüzde 5’e dayandığını belirten Mahfi Eğilmez, bunun Türkiye için yeni bir olgu olduğunu ifade etti. Türkiye’nin ana ihracat pazarlarındaki daralma yaşandığını ve bu nedenle ihracatın azaldığına dikkat çeken Mahfi Eğilmez, “Yabancı sermayeye ihtiyacımız olduğuna göre Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi düzeltip yola devam etmemiz gerekir” diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez’in katılımıyla gerçekleşen Çarşamba Buluşmaları’nda, yeni ekonomi yönetimini bekleyen görevler ve olası gelişmeler ele alındı.

Emre Alkin: “Bütçe açığındaki ve cari açıktaki artış faiz ve kurun artmasına yol açabilir”

Programda konuşan Prof. Dr. Emre Alkin, 2018’de Türkiye’ye yönelik gerçekleşen kur atağı sonrasında uygulanan ekonomi politikasının piyasa gerçeklerinden ayrıştığını belirtti. Alkin, bunun sonunda Merkez Bankası’nın uluslararası rezervlerinin eksiye düştüğünü, bütçe açığının hızla büyüdüğünü belirtti. Girdi ithalatının yüzde 85 civarında olmasının Türkiye ekonomisini zorladığını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, bunun sonucunda ekonomi yönetiminin değiştiğini ve devleti iyi tanıyan iki yöneticiden Devlet Planlama Teşkilatı kökenli Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı, maliye kökenli Naci Ağbal’ın ise Merkez Bankası başkanlığını üstlendiğine dikkat çekti. Yeni ekonomi yönetimi zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, bütçe açığındaki ve cari açıktaki artışın önümüzdeki dönemde faiz ve kurun artmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Işın Çelebi: "AB liderler zirvesi dönüm noktası"

Ekonomi eski Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi ise yaptığı konuşmada 11 Aralık’ta düzenlenecek Avrupa Birliği liderler zirvesine dikkat çekerek, burada Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanıp uygulanmayacağının kararlaştırılacağını hatırlattı. Libya’ya mal taşıyan Türk gemisinin AB güçleri tarafından aranmasının önemli bir gelişme olduğunu belirten Çelebi, “Bu toplantıya çok iyi hazırlık yapmak gerekiyor. Türkiye bir dönüm noktasında” uyarısında bulundu.

Amerika’da Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın başkan seçilmesinin de dünya siyaseti açısından çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Prof. Dr. Işın Çelebi, “Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin eşiğindeyiz” diye konuştu. Çelebi, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Hazine Bakanı Janet Yellen öncülüğünde, kadınların daha fazla etkili olduğu bir yönetim anlayışının oluşacağını belirterek, yeni Amerikan yönetiminin sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, düşünce özgürlüğü gibi konulara önem vereceğini öngördü.