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Ekonomi

Mahfi Eğilmez: Yılbaşından bu yana dolar TL'ye karşı yüzde 42 değer kazanmış

05 Kasım 2020 10:16

Ekonomist Mahfi Eğilmez, doların yıl başından bu yana TL karşısında yüzde 42 değer kazandığını, buna karşılık TL'nin dolar karşısında da yüzde 30 değer kaybettiğini vurguladı.

Twitter hesabından dolar ve TL arasındaki değişimi paylaşan Eğilmez, "Dolar, 6 önemli para birimine (Euro, Yen, Pound, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı) karşı yılbaşından bugüne kadar % 3,5 oranında değer kaybetmiş" dedi. 

Doların 5.95 TL seviyesinde olduğu yıl başından bu yana olan değişimi ele alan Eğilmez, "Yılbaşından bugüne Dolar TL'ye karşı (8,47 / 5,95 =) % 42 değer kazanmış. TL ise dolara karşı [(5,95 / 8,47) - 1] % 30 değer kaybetmiş" diye yazdı. 

Eğilmez'in tweetleri şöyle: 

https://twitter.com/mahfiegilmez/status/1324241947352043526?s=20 

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