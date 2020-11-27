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Ekonomi

Mahfi Eğilmez: Swap hariç rezervler eksi 54,1 milyar dolar

27 Kasım 2020 17:35

Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin Ekim sonunda 84,5 milyar dolara gerilediğini yazdı. Eğilmez sosyal medya paylaşımında, brüt rezervin bir yıl önce 104,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Eğilmez’in verdiği bilgiye göre net rezervler ise bir yıl içinde 34,9 milyar dolardan 7,2 milyar dolara indi. Bankalardan Swap’la (para takası) alınan döviz çıkarıldığında ise rezervlerin eksi 54,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görüldü. Swap hariç rezervler geçen yıl artı 18,2 milyar dolardı.

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