Mahfi Eğilmez: Fed enflasyonu düşürmek-büyümeyi kollamak açmazında enflasyonu düşürmeyi seçmiş bulunuyor

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararıyla, enflasyonu düşürmeyi hedeflediğini, bu yolla ihracatı kolladığını dile getirdi.

Eğilmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunlara dikkat çekti; "Fed'in faizi yükseltmesiyle birlikte altın, gümüş gibi değerli madenler değer kazanırken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de hafifçe yükseliş oldu. Fed, 'enflasyonu düşürmek - büyümeyi kollamak' açmazında enflasyonu düşürmeyi seçmiş bulunuyor. Bu yolla ihracatı da kolluyor.

Fed'in faiz artırması sonrasında dolar değer kaybetti. Dolar Endeksi (DXY) 103,7'den 102'7'ye geriledi. Euro / USD paritesi de 1,05'den 1,06'ya yükseldi. Değer kazanarak ABD açısından dış ticareti sıkıntıya sokan dolar böylece bir miktar gevşemiş oldu.

Fed, faizi (Federal Funds Rate) 0,50 puan artırarak 0,75 - 1.00 aralığına (tavan 1.00) yükseltti. Bu hamle Fed'in, resesyon olasılığına karşın enflasyonla mücadeleyi bırakmayacağını gösteriyor."