Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Faiz hakkında olumsuz açıklamalar genellikle faizin artırılmasına karar verildiği zaman yapılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Eğilmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sorulara yanıtlarım: (1)Faiz hakkında olumsuz açıklamalar genellikle faizin artırılmasına karar verildiği zaman yapılıyor. (2)Faizin kısa vadeli de olsa çözüm olduğu bir kez daha kanıtlandı. (3)Madem faiz artırılacaktı niçin bu kadar döviz harcadık sorusuna benim de yanıtım yok." ifadesini kullandı.

Erdoğan, AKP grup toplantısında ekonomiye dair verdiği mesajlarda, "Türkiye sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zor sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek MB'nin görevidir. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz" demişti.