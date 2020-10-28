Mahfi Eğilmez: Dış borç 10 ayda 1 trilyon TL arttı; Merkez Bankası tahmin yapmaz hedef koyar

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın 2020 sonu enflasyon hedefini yenileyerek yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e çekmesiyle ilgili olarak, “Hükümet ve Merkez Bankası tahmin yapmaz, hedef koyar. Çünkü hedefe ulaşacak araçlar ellerindedir. O araçları doğru kullanıp kullanmamaları hedefe ulaşıp ulaşamayacaklarını belirler. Tahmin yapmak, elinde araç olmayanların işidir” eleştirisini getirdi.

Eğilmez Twitter paylaşımında, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın dolar/TL’de herhangi bir hedeflerinin olmadığı sözüyle ilgili olarak da, “Merkez Bankası’nın tek hedefi enflasyondur, gerçekten de kur hedefi olmamalıdır. Ama bu gerçekse o zaman niçin rezervlerden dolar satarak kuru tutmaya çabaladı?” dedi.

"Dış borç 10 ayda 1 trilyon TL arttı"

Dolardaki artışa bağlı olarak kamu borcunda yaşanan artışa da dikkat çeken Eğilmez, “Dış borcumuz 421 milyar dolar. Yılbaşında bu borcu ödemek için 2.5 triyon TL gerekiyordu. Bugün 3.5 trilyon TL gerekiyor. İlave borç yok ama ödememiz gereken tutar 10 ayda 1 trilyon TL artmış durumda” diye yazdı.