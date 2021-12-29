Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Bu borç yapısıyla ve bu kurlarla bu üç büyükler artık hiçbir şey yapamazlar" değerlendirmesini yaptı.

Eğilmez, eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Osman Tunaboylu'nun, "Bir Galatasaray taraftarı olarak bu maçın galibinin Denizlispor olduğunu kabul ediyor ve tebrik ediyorum. Bu iş artık İmparatorla falan gitmez hocam. Galatasaray da bütün diğer kulüplerimiz de Batı’daki futbol kulüplerinin neden 30’lu yaşlardaki teknik direktörler ile çalıştıklarını anlamalılar artık." tweetine "Hocam bu borç yapısıyla ve bu kurlarla bu üç büyükler artık hiçbir şey yapamazlar. Hatırlarsan ben 3 yıl önce Fenerbahçe'ye açık mektup yazmıştım. O mektup üçü için de geçerliydi ve son fırsattı. Bence o fırsat kaçtı artık." yanıtını verdi.

Mahfi Eğilmez'in Fenerbahçe'ye yazdığı açık mektup için tıklayın