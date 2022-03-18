Mahfi Eğilmez: ABD'nin verdiği faizin 4 katından fazla faiz veriyoruz; tahvil ihalesine ihale miktarının 3 katından fazla talep geldi diye de seviniyoruz

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, ABD ve Türkiye'nin 5 yıl vadeli tahvillerini karşılaştırdı. Eğilmez, "ABD'nin verdiği faizin 4 katından fazla faiz veriyoruz. Tahvil ihalesine ihale miktarının 3 katından fazla talep geldi diye de seviniyoruz." dedi.

Eğilmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD 5 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 2. Türkiye'nin yeni ihraç ettiği 5 yıl vadeli Dolar tahvilinin faizi yüzde 8,6. Yani ABD'nin verdiği faizin 4 katından fazla faiz veriyoruz. Tahvil ihalesine ihale miktarının 3 katından fazla talep geldi diye de seviniyoruz." ifadelerini kullandı.