Mahçupyan: Seçmen, iktidarın avuçları arasından kayıyor

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, seçmenin iktidarın "avuçları arasından kaydığını" söyledi. Mahçupyan, AKP'nin hâlâ kazanabileceğini iddia ederek, "Endişe etmekte haklılar" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçimlerin erkene çekilmesi teklifi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmiş, baskın seçimin tarihi 24 Haziran olarak belirlenmişti.

Mahçupyan'ın "İktidarın haklı endişesi" başlığıyla (26 Nisan 2018) kaleme aldığı yazısının ilgili bölümü şöyle:

(...) Bugüne dek karizma, hamaset ve popülizmle elde edilmeye çalışılan militan üretme stratejisi muhakkak ki çekirdek bir seçmen desteği de yarattı. Ancak aynı strateji özellikle AK Parti tabanında geniş bir kesimin nesnel yaklaşmasına ve iktidarı zihinlerindeki basiret süzgecinden geçirmesine de neden oldu. Koalisyonun küçük ortağı sanılan MHP ve devletçi statükonun gerçekte iktidarın sahibi olduğunu, ya da yönetimin keyfilik, baskı ve oportünizme açık yaklaşımının ülkeyi rasyonaliteden uzaklaştırdığını görmezden gelmek artık zor…

Seçmen iktidarın avuçlarının arasından kayıyor. Hala kazanabilirler… Ama endişe etmekte haklılar.