T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mahasen Kasırgası 8.2 milyon kişiyi tehdit ediyor

Hindistan, Myanmar ve Bangladeş kıyılarında hissedilecek kasırganın 8.2 milyon kişiyi tehdit ettiği belirtildi

15 Mayıs 2013 14:02

Birleşmiş Milletler (BM), Hint Okyanusu'na komşu ülkelerde hafta sonunda etkisini arttırması beklenen Mahasen Kasırgası'nın, 8.2 milyon kişi tehdit ettiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, kasırganın, Hindistan Okyanusu bölgesinde şiddetini yitirmiş görünse de yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Kasırgasının etkisinin, Hindistan, Myanmar ve Bangladeş kıyılarındaki hafta sonunda 1. kategoride hissedileceği, kasırganın 8.2 milyon kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

Myanmar'da Mahasen Kasırgası'ndan kaçmaya çalışan yaklaşık 100 kişiyi taşıyan birbirine bağlı 5 teknenin, Arakan (Rakhine) eyaletinin Pauktaw kenti açıklarında bir kayaya çarptıktan sonra batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar'ı 2008'de vuran Nergiz Kasırgası, 130 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

ETİKETLER

mahasenkasırgahindistanbangladeşmyanmar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24