Mahasen Kasırgası 8.2 milyon kişiyi tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Hint Okyanusu'na komşu ülkelerde hafta sonunda etkisini arttırması beklenen Mahasen Kasırgası'nın, 8.2 milyon kişi tehdit ettiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, kasırganın, Hindistan Okyanusu bölgesinde şiddetini yitirmiş görünse de yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Kasırgasının etkisinin, Hindistan, Myanmar ve Bangladeş kıyılarındaki hafta sonunda 1. kategoride hissedileceği, kasırganın 8.2 milyon kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

Myanmar'da Mahasen Kasırgası'ndan kaçmaya çalışan yaklaşık 100 kişiyi taşıyan birbirine bağlı 5 teknenin, Arakan (Rakhine) eyaletinin Pauktaw kenti açıklarında bir kayaya çarptıktan sonra batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar'ı 2008'de vuran Nergiz Kasırgası, 130 binden fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.