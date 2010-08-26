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MAHAN AİR UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2010 14:24

-MAHAN AİR UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - İran'ın Mahan Air'e ait Airbus A300 tipi Tahran-Düsseldorf seferini yapan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, 209 yolcu ve 18 mürettebatıyla Tahran'dan Düsseldorf'a gitmek üzere havalanan Mahan Air uçağının pilotu, Türk hava sahasında Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kulesi ile irtibat kurarak acil iniş izni istedi.  Alınan güvenlik önlemleri ile Atatürk Havalimanı'na inen Airbus A300 tipi uçağın pilotunun, sol motorda alev uzaması gördüğü ve bu nedenle acil iniş gerçekleştirildiği öğrenildi.  Havalimanı apronunda yolcularıyla birlikte park yerine çekilen uçağın motoru, teknisyenler tarafından incelemeye alındı. İnceleme sonrası uçağın uçup uçmayacağına karar verileceği bildirildi.

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