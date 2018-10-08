Mahalleye yapılan yeni köprüde şükür namazı kılıp, kurban kestiler

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, Karşıyaka Mahallesi\'nin muhtarı Çetin Aydın ve birkaç mahalle sakini, Kızılırmak üzerinde kent merkezi ile mahalleleri arasına yapılan yeni köprüde şükür namazı kıldıktan sonra kurban kesti.

Bölgedeki Selçuklu Dönemi yapımı tarihi Kesik Köprü\'nün restore edilerek, kapatılmasının ardından Gültepe Mahallesi üzerindeki köprüden ulaşım sağlanmaya başlandı. Mahalle sakinleri, ulaşımı kolaylaştıracak yeni köprü yapılması için çeşitli girişimlerde bulundu. Talepler üzerine Sivas Belediyesi\'nce geçen yıl tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılması için çalışmalara başlandı. Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracak köprünün yapımı tamamlandı ve açılışa hazır hale getirildi.

Muhtar Çetin Aydın ve bazı mahalle sakinleri, yapımı tamamlanan köprü üzerinde Karşıyaka Merkez Camii\'nin imamı Murat Yücekaş ile birlikte şükür namazı kıldı. Muhtar Aydın, daha sonra köprüde kurban kesti. Mahalleye bağlantının sağlandığı diğer köprülerin uzak olduğunu, bu nedenle uzun süredir yeni köprüyü beklediklerini dile getiren Aydın, Belediye Başkanı Sami Aydın\'a teşekkür etti.

ADIM \'KÖPRÜCÜ MUHTAR\' OLMUŞTU

Köprünün 25 milyon liraya mal olduğunu belirten muhtar Aydın, \"40 yıldır Karşıyaka Mahallesi ile Tatlıcak, Herekli, Himmetfakı, Karapınar, Serpincik, Çallı gibi köylere hizmet verecek olan köprünün yapılması için beyanat vererek Sivas\'ta, Ankara\'da eylemler yaptım. Bugün ben muhtar olarak Allah\'ıma şükretmek için şükür secdesi yapıp, kurban kesiyorum. Köprümüz bitti, eksiğimiz yok, fazlası var. Sivas\'la birleştik. Şahane bir köprü oldu. Karşıyaka\'nın kapısı kilitliydi, açıldı. Sivas\'ta Karşıyaka konuşulmaya başlandı. Adım \'köprücü muhtar\' olmuştu, bundan kurtuldum inşallah. Eskiden köprüleri devlet yapardı. Cumhuriyet döneminde Kızılırmak üzerine 2 tane köprü yapılmıştı. Son Sami Aydın başkanımızın döneminde bu 4\'üncü köprü oldu, burası da bunlardan birisi. Bu köprü 25 milyon liraya mal oldu. Mahallem adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Söz istedim, söz verdi. Yapacağım, dedi ve yaptı. Söz verip de kaçanlardan olmadı. Türkiye\'nin en şanslı illerinden biri Sivas\'tır çünkü başkan mimardır. Köprülerin mimarıdır\" dedi.



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