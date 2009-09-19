'Mahalleye kapı' olayı TBMM'de

Bursa’nın Uludağ yamaçlarında yer alan ve kentin kuşbakışı izlendiği ‘Çalıkuşu’nun köyü Akçağlayan Mahallesi’ne bağlı Zeyniler Mevkii’nde oturanların, tanımadıkları kişilerin gelmesini önlemek için vize koyup, kimlik sorması olayı TBMM’ne taşındı.



CHP Bursa Milletvekili Abdullah Özer, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlamasını istediği soru önergesinde, alınan önlemin talimatını kimin verdiğini, Vali Şahabettin Harput’un keyfi uygulamaya bakışını nasıl değerlendirdiğini sordu.



Merkez Yıldırım İlçesi’ne bağlı Akçağlayan Mahallesi’nin Zeyniler Mevkii’nde oturanlar, özellikle gece geç saatlerde manzara izlemek için otomobilleriyle gelenlerin içki içmelerini önlemek amacıyla aldıkları önlem ile gündem oluşturmuşlardı. Köyün girişine prefabrik bir kulübe ve sürgülü demir kapı yaptıran mahalle halkı, kapıda dönüşümlü olarak 24 saat nöbet tutarak, tanımadıkları kişilerin geçişine izin vermedi.



Yaptıkları bu uygulama hakkında bilgi verdikleri Bursa Valisi Şahabettin Harput’un kendisine 'Doğal güzellikleri olan Zeyniler’e göz kulak olun” dediğini ileri süren Akçağlayan Muhtarı Veli Yalçındağ, böylece semtlerinde alkol alınmasını, fuhuş yapılmasını ve yaşanan kavga olaylarını önlediklerini söyledi.



TBMM'ne soru önergesi



CHP Bursa Milletvekili Abdullah Özer, Zeyniler’de yaşanan bu uygulamayla ilgili olarak TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.



Milletvekili Özer, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’dan, ‘Zeyniler köyü girişine kurulan barikatın talimatını kim vermiştir?’, ‘Zeyniler bölgesine giriş çıkışları denetlemek üzerine kurulan barikat hangi amaçla oluşturulmuştur?’, ‘Adı geçen barikat yasal mıdır?’, ‘TC sınırları içerisinde vize uygulamasını andıran bu uygulama için bakanlık olarak soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?’, ‘Vali Harput’un bu keyfi uygulamaya bakış açısını bakanlık olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?’ ve ‘İlgili barikatın ve kulübenin kaldırılması için herhangi bir girişiminiz olacak mı?’ sorularına yanıt vermesini istedi.