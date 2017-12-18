Mahallenin 20 bin liralık elektrik kablolarını çaldılar

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Yuvalı Mahallesi\'nin elektrik ihtiyacını karşılayan 20 bin TL değerindeki elektrik kablosunu çalan 2 hırsız jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Hırsızlık, merkez Kocasinan ilçesi Yuvalı Mahallesi Çatalada mevkiinde meydana geldi. Yuvalı Mahallesi\'nin elektrik ihtiyacını karşılayan şebeke elektriği kesilerek kabloları çalındı. İhbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı\'nca yapılan çalışma kapsamında hırsızların kaçış güzergahları kapatıldı. F.K. ve M.B.\'nin içinde bulunduğu kamyon ekipler tarafından durduruldu. Kamyonda 20 bin TL değerinde çalıntı elektrik kablosu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandıb Ele geçirilen kablolar ise, TEDAŞ yetkililerine teslim edildi.