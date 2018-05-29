T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahallelinin sahiplendiği 6 köpek zehirlenerek öldürüldü

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Akseki ilçesinde Demirciler Mahallesi sakinlerinin sahiplendiği 6 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecekler verilerek öldürüldü

29 Mayıs 2018 14:26

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde Demirciler Mahallesi sakinlerinin sahiplendiği 6 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecekler verilerek öldürüldü.
Akseki\'ye bağlı Demirciler Mahallesi sakinlerinin yaklaşık 3 aydır sahiplendiği 6 sokak köpeği dün ölü bulundu. Hayvanları beslemeye giden bir mahalle sakini tarafından köpeklere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli yiyecekler yedirildiği iddia edildi. Köpekleri bulan mahalle sakini, her şeyiyle ilgilenip, ilaçlarını aldıkları ve özenle besledikleri hayvanların zehirlendiğini belirtirken, köpeklerin kimseye zararı olmadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdemAntalya DHA ANTALYA AksekiDemirciler MahallesiAksekiHayvanlarıKöpekleriFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24