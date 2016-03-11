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Yaşam

Yas evlerine 'özel tedbir' geliyor

Güneydoğu’da hayata geçirilmesi planlanan, 'Terörle Mücadele Eylem Planı’nda 82 madde yer alıyor

11 Mart 2016 10:09

Güneydoğu’da 12 ilçede yapılan operasyonların ardından hayata geçirilmesi planlanan,  'Terörle Mücadele Eylem Planı’nda 82 madde yer alıyor. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı koordinasyonunda yürütülen ve tüm bakanlıklar ile ilgili kurumların yer aldığı planda, 'idari ve yapısal' önlemlerin yanı sıra 'ekonomik ve sosyal tedbirler' de bulunuyor.

 

Yeni karakollar

 

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, İçişleri Bakanı Efkan Âlâ, mahallelerde önleyici güvenlik için polis merkezlerinin, kırsalda korucu ve jandarma noktalarının artırılacağını açıklamıştı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un koordinasyon görevi sürerken, planın sahadaki uygulamasını Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz takip edecek. 

2003-2013 arasında, ağırlıklı jandarma karakolları olmak üzere 300’e yakın karakol kapatılmıştı. Bunların yerine yeni karakollar yapılması planlanıyor.

 

Büyükşehirlere 'mahalle karakolu' 

 

Öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu’da tespit edilen yerlerde, sonraki aşamada ise İstanbul, Adana ve Mersin gibi büyükşehirlerde mahalle karakolları kurulacak. Bu karakollarda ve güvenlik noktalarında sadece asayiş polisleri değil, terörle mücadele, istihbarat ve Özel Harekât polisleri de görev yapacak.

 

Diyanet devrede

 

Plana, Diyanet İşleri Başkanlığı’da dahil. Diyanet, camilere imam, vaiz atayacak. Güneydoğu’da oldukça yaygın yas evleri için de 'özel önlemler ' alınacak. Diyanet görevlilerinin bulunacağı yerler arasında çay ocakları ve kafeler de olacak.

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