Mahalledeki tenis kortundan uluslararası şampiyonaya

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, Alpaslan Mahalle Muhtarı Fatih Çalışkan, mahallesine kurdurduğu tenis kortuyla gençlere umut oldu. Genç sporcuların yetiştirilmesine katkı sunmayı hedefleyen Çalışkan, çalışmalarının ilk meyvesini Uluslararası Koza Wos Tenis Cup Turnuvası\'na bir sporcunun seçilmesiyle aldı.

Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Alpaslan Mahalle Muhtarlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu destekli olarak \'Herkes tenisle tanışsın\' sloganıyla başlayan proje kapsamında, farklı yaş grubundaki 100\'ün üzerinde sporcu, mahalleye kurulan tenis kortunda çalışmalarını yaptı. Antrenör Sinamittin Öztürk eşliğinde çalışmalarına devam eden 100 sporcu içinden Berkan Demir, Utku Batur ve Fatih Ceylan, Türkiye Tenis Federasyonu\'nun düzenlediği turnuvalarda Kayseri\'yi temsil ederek, klasmanda Türkiye sıralamasında ilk 100\'e girmeyi başardı. Sporculardan Berkan Demir, İstanbul\'da düzenlenecek Uluslararası Koza Wos Tenis Cup Turnuvası\'nda müsabakalara katılma hakkını elde ederek, Kayseri\'de bir ilki gerçekleşti.

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