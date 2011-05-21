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MAHALLE KAVGASINDA 10 YARALI   MERSİN (A.A)

21 Mayıs 2011 16:48

-MAHALLE KAVGASINDA 10 YARALI   MERSİN (A.A) - 21.05.2011 - Mersin'de bir mahallede vatandaşlar arasında çıkan kavgada aralarında polislerin ve bir gazetecinin bulunduğu 10 kişi yaralandı. Çilek Mahallesi'nde ''Cono'' aşiretine mensup kişilerle vatandaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve pompalı av tüfeğinin kullanıldığı tartışma sırasında gruptakiler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında aralarında polislerin, vatandaşların ve bir gazetecinin bulunduğu 10 kişi yaralandı. Bu arada, park halindeki bir otomobil de gruptakiler tarafından ateşe verildi. Araçtaki yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) tarafından su sıkılarak kontrol altına alındı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, tartışmayı güçlükle yatıştırırken, mahalledeki gerginliğin sürdüğü ifade edildi.

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