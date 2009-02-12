Mahalle baskısı Porsche’yi sattırdı

Alişan, “Kendimi ödüllendirdim” diyerek 120 bin euro’ya aldığı Porsche’yi, insanların “Kriz var bu zamanda böyle araba kullanılır mı?” baskısı yüzünden sattı.



Milliyet'in haberime göre; türkücü, oyuncu ve sunucu Alişan’ın Porsche sevinci kursağında kaldı! Geçen ay 120 bin euro’ya (Yaklaşık 250 bin TL) ünlü futbolcu Hakan Şükür’den aldığı 2009 model Porsche Carrera Turbo otomobiliyle kameralara poz veren Alişan, “En büyük hayalini gerçekleştirdiğini” söylemişti. Yakın arkadaşı Demet Akalın’ı Bebek’te Porsche’siyle gezdiren ve uzatılan mikrofonlara “Kendimi ödüllendirdim” diyen Alişan, çevresindeki insanların “Kriz var bu zamanda böyle araba kullanılır mı?” baskısı yüzünden aracını sattı.



Yaptığı programlardan kazandığı parayla kendisini ödüllendirdiğini ve annesinden zor da olsa izin alarak Porsche’yi aldığını söyleyen Alişan “Hayalimdeki otomobili almak için annemi zor ikna ettim. Hız konusunda ona söz verdim. Ancak fazla kullanmak nasip olmadı. Bu kriz zamanında çevremdeki insanların ‘120 bin euro’ya araba mı alınır’ baskısı ve yolda bana bakan gözlerde ‘Bu krizde böyle arabaya mı binilir’ bakışları beni çok rahatsız etti. Bu nedenle arabayı sattım” dedi.



