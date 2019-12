Mahalle bakkalı dönemi kapandı

T24 - 212 Alışveriş Merkezi'nin açılışında konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, AVM'lerin gelişen toplumun bir ihtiyacı haline geldiğini, bundan zarar gören mahalle bakkallarının ise çözümü sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözmeleri gerektiğini söyledi.





Açılışta konuşan Erdoğan, 2006 yılına göre AVM'lerin ciro endeksine bakıldığında yüzde 60 oranında artarken AVM'lerde çalışanların gelirlerinin de yüzde 60 oranında artış kaydettiğini söyledi. Halkımıza en ucuz, en kaliteli malı nerelerde ve nasıl ulaştıracağımızın hesabındayız diyen Erdoğan,"Bunun içinde modern AVM'lere ihtiyacımız var. Halkımızın 'arı kovanlarına' dönüştüreceği merkezler haline getirmek istiyoruz. Örneğin Forum İstanbul'a gelen müşteri sayısı hafta sonlarında 100 bine ulaşıyor. Bu rakamlar dudağınızı uçuklatmasın." dedi.



Küçük esnafın şikâyetlerini de anlamaya çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Onlar bu sorunu sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak çözecekler. Belki de aralarında birleşip süpermarketler şeklinde çalışacaklar. Artık sokak aralarındaki bakkal devri kapandı. Bu duruma yapabileceğimiz bir şey yok. Hayat şartları bunu gerektiriyor" dedi.





Türkiye bir kasaba devleti değil



Türkiye'nin bir kasaba devleti olmadığını söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyıllardır var olan imparatorluklardan gelmiş bir ülkeyiz. Bizim ülkemizin adını ağzına alacak olanlar biraz dikkatli olmalı. Biz tarihiyle ekonomisiyle büyük bir ülkeyiz" dedi.



Türkiye'de yaşayan herkesin hayat standardını yükseltmek için çalıştıklarını açıklayan Erdoğan şöyle devam etti:



"İhtiyaçlar sınırsızdır ama imkanlar sınırlıdır. Biz buna göre hareket ediyoruz. 7 yıldır her vatandaşımızın tek tek gelir düzeyini artırmaya çalışıyoruz. İstediğimiz yere daha henüz gelemedik ama bunun için çalışıyor ülkenin kaynaklarını çarçur etmeden dikkatli bir şekilde harcamaya çalışıyoruz. Ücretler halen istediğimiz seviyede olmayabilir. Çalışanlarımızı halen istediğimiz hayal ettiğimiz hayat koşullarına ulaştıramadık. Ne olursa olsun 7 yıl önce neredeydik şimdi neredeyiz buna bir bakın. Biz göreve gelmeden önce asgari ücretle ne kadar yumurta alıyordunuz, bugün ne kadar alıyorsunuz. Ben hesapladım sizde hesaplayın. Daha çok alıyoruz. Bizden önceki hükümetler ekonomik sorunları çözmeyip her gün sıfır eklediler. Tuvalete gitme ücreti bile 1 milyon liraydı. Milyon liralar ile tuvalete gidiyorduk. Biz paramızdan o sıfırları attık."





Kriz yılında bile daha çok araç sattık



Erdoğan her geçen gün vatandaşın alımgücünün daha da iyileştiğini söyleyen Erdoğan, "2001 de 91 bin adet otomobil satıldı. 2009 da krize rağmen 370 bin otomobil satıldı ekonomik krize rağmen. 2009 da satılan otomobil miktarı 2007 ve 2008'in de üzerinde çıktı. 307bin ve 306 bin. Üretimimizi artırdığımız gibi tüketimi de artırıyoruz. Yeter ki israf olmasın. İsraf olmadığı sürece tüketim üretimi teşvik eden bir unsurdur" dedi.