-Magic uzatmada kaybetti: Magic: 102 - Vlippers: 107 ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 10 karşılaşmayla devam edildi. Orlando Magic, normal süresi 94-94 biten maçta Los Angeles Clippers'a 107-102 mağlup oldu. 11'i son çeyrek ve uzatma bölümü olmak üzere 29 sayı kaydeden Clippers oyuncusu Chris Paul maçın yıldızı olarak göze çarparken, Blake Griffin ile Chauncey Billups 18'er sayı kaydetti. Clippers, bu sonuçla son 7 maçının 6'sından galip ayrılmış oldu. Magic'te ise Dwight Howard, 33 sayı 14 ribaund ile ''double double'' yaptı. 25 dakika süre alan Hidayet Türkoğlu maçı sayı kaydedemeden 2 ribaund 4 asist ile tamamladı. -Nets: 87 - Bulls: 108- Gecenin bir diğer maçında New Jersey Nets, Chicago Bulls'u ağırladı. Maçtan Bulls, 108-87 galip ayrılırken, maçın en skorer ismi, Bulls potasına 25 sayı bırakan Deron Williams oldu. Nets'in Türk basketbolcusu Mehmet Okur sakatlığı nedeniyle bu maçta da oynayamadı. Diğer sonuçlar şöyle: Philadelphia 76ers: 95 - Los Angeles Lakers: 90 Washington Wizards: 111 - Toronto Raptors: 108 New York Knicks: 99 - Utah Jazz: 88 Atlanta Hawks: 90 - Phoenix Suns: 99 Memphis Grizzlies:84 - San Antonio Spurs: 89 New Orleans Hornets: 92 - Sacramento Kings: 100 Denver Nuggets: 90 - Houston Rockets: 99 Portland Trail Blazers: 107 - Oklahoma City Thunder: 111