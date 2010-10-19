-MAGIC JOHNSON, LAKERS'DAKİ HİSSESİNİ SATTI LOS ANGELES (A.A) - 19.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers'ın efsanevi eski oyuncusu Magic Johnson, Lakers'daki hisselerini sattı. Johnson, 1994'te 10 milyon dolara satın aldığı yüzde 4,5 oranındaki Lakers hissesini, Çinli Dr. Patrick Soon-Shiong'a sattı. Bu kararı kolay almadığını söyleyen eski yıldız basketbolcu, ''Lakers'ın sahibi Dr. Jerry Buss'a, o zamanlar bana böyle bir fırsat tanıdığı için yürekten teşekkür ederim. Lakers taraftarlarına, bu kararımın Lakers'a olan bağlılığımı hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirtmek isterim. Hayatım boyunca Lakerslı olacağım'' dedi. 13 yıllık NBA kariyerinin tümünü Los Angeles Lakers'da geçiren Johnson, 5 yıl aradan sonra 1996 yılında yeniden takımına dönüp, 32 maçta forma giydi. NBA'i bıraktıktan sonra başarılı bir iş adamı olan Johnson, sinemalar, restoranlar ve sağlık kulüplerinin de aralarında bulunduğu bir çok ticari gayrimenkule sahip oldu.