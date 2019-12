-MAGIC HİDAYETE KAVUŞTU NEW YORK (A.A.) - 26.12.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Noel Günü oynanan karşılaşmalarda, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'i evinde 86-78 devirirken, Ömer Aşık'lı Chicago Bulls, New York Knicks'e Madison Square Garden'da 103-95 mağlup oldu. Ligin ortasında süpriz bir şekilde yapılan takasla kötü günler geçirdiği Phoenix Suns'tan en eski takımı Orlando Magic'e kurtarıcı olarak geri dönen Hidayet Türkoğlu, Florida ekibinin Celtics karşısında galip gelmesinde önemli rol oynadı. Celtics'de çaylak sezonunu geçiren Semih Erden ise, Orlando'ya gelmesine karşı dün midesinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sahada yer almadı. Sahada 33 dakika kalan Türkoğlu, 16 sayı üretirken 4 asist yapıp, 4 de ribaunt aldı. Maçı canlı yayınlayan ABC kanalında yorumculardan da övgü dolu sözler alan Türkoğlu, 16 sayıdan 12'sini 3'lük atışlardan elde etti. NBA TV'de yapılan yorumlarda ise Hidayet'in Orlando Magic'te istediği yerde oynamasından dolayı başarılı olduğu vurgulandı. Antrenör Stan Van Gundy'nin Türkoğlu'nun yeteneklerinin bilincinde olduğu ve onu daha çok topla buluşturduğu, Hidayet'in de Magic'e istenileni verdiği belirtildi. Batı Konferansı'nın lideri Boston Celtics karşısında Magic'te Brandon Bass 21 sayı üretirken, Jameer Nelson 12, Richard Anderson 10, ''Süperman'' lakaplı yıldız Dwight Howard 6 sayı ile oynadı. Celtics'de ise Kevin Garnett 22, Paul Pierce 18, Glen Davis de 16 sayı ise oynadı.Türkoğlu'nun gelmesiyle birlikte galibiyetler serisine başlayan Orlando Magic, Batı Konferansı'nda liderliği sürdüren San Antonio Spurs'un ardından Doğu'nun lideri Boston Celtics'i de devirmiş oldu. Magic, bu galibiyet sonrası Doğu'da Boston, Miami, Chicago ve Atlanta'nın ardından 5. sırada yer aldı. -NEW YORK'U STOUDEMIRE VE FELTON SIRTLADI- Manhattan'da NBA'in tarihi salonlarından Madison Square Garden'a ilk kez gelen milli basketbolcu Ömer Aşık ise takımının New York Knicks'e 103-95'lik skorla boyun eğdiği mücadelede sahada sadece 6 dakika 36 saniye kaldı. New York'ta, attığı kritik sayılarla geceye damgasını Raymond Felton 20 sayı ile oynarken, yıldız oyuncu Amare Stoudemire da son çeyrekte iyi oynayamamasına rağmen Felton gibi 20 sayıyı karşı potaya bırakmayı başardı. Knicks'in vücudunun her tarafını kaplayan dövmeleriyle tanınan ismi Wilson Chandler da 15 sayıyla oynadı. Chicago Bulls'da ise, Mehmet Okur'un Utah Jazz'den eski takım arkadaşı yıldız isim Carlos Boozer 26 sayı, all-star Derrick Rose ise 25 sayı atmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi. Maç sonrası soyunma odasında AA'nın sorularını yanıtlayan Ömer Aşık, Knicks'e karşı dün gece az süre almasına karşın takımda genellikle daha çok süre aldığını, çaylak sezonunu geçirdiği NBA'e yavaş yavaş ısındığını söyledi. Aşık, ''ABD'de oynanan oyun ile Avrupa'daki birbirinden çok farklı. Hem burada ilk yılım, hem de bu farklılıklar yüzünden alışmak süre alıyor ama önümüzdeki yıl daha iyi yerlerde olacağıma inanıyorum'' dedi. Türkoğlu'nun eski takımı Magic'e dönmesini değerlendiren Aşık, ''Hidayet, eski şehri Orlando'yu seviyordu. Transferi gerçekleştikten sonra telefonla konuştuk. Çok mutlu. Son geceye kadar onun da haberi yokmuş. Transfer olduğunu o gün öğrenmiş'' diye konuştu. -KEWELL, NOEL İÇİN NEW YORK'TA- Ömer Aşık'lı Bulls'un New York Knicks ile yaptığı mücadeleyi Galatasaray'ın yıldız ismi Harry Kewell da izledi. Süper Lig'in devre arasına girmesiyle birlikte ailesiyle ABD'ye gelen Kewell, Noel günü Madison Square Garden'daydı. Karşılaşma sonrası soyunma odalarının bulunduğu yere gelen Kewell, ''New York Knicks'te forma giyen arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. ABD'ye ailemle birlikte Noel tatiline geldim. Burada bir süre kalacağım'' dedi. Kewell, bir gazetecinin sorusuna, ''New York Knicks'e imza atmaya geldim'' şeklinde esprili bir cevap verirken, Türk oyuncu Ömer Aşık'ı da sahada Bulls formasıyla görmekten mutlu olduğunu kaydetti. -HEAT, LAKERS'I 96-80 MAĞLUP ETTİ Gecenin diğer önemli maçında Miami Heat, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 96-80 mağlup etti. İlk çeyreği 20-14 önde kapattıktan sonra hiç geriye düşmeyen Heat'de Lebron James, 27 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle ''triple-double'' yaptı. Miami temsilcisinde Chris Bosh 24 sayı, 13 ribauntla ''double-double'' yaparken, Dwyane Wade de 18 sayı, 6 asistle oynadı. Lakers'da Kobe Bryant ve Pau Gasol'un 17'şer sayısı, Lamar Odom'un 14 sayısı mağlubiyeti engellemedi. Gecenin diğer maçlarında Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı 114-106, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı 109-102 mağlup etti.