Maggie her gün küçülüyor

ABD’nin Utah Eyaleti’nde yaşayan Maggie Agnew adlı 10 aylık bebek giderek küçülüyor.



Salt Lake City’de oturan anne Michelle ve baba Sean Agnew, büyümesini bekledikleri kızlarının, tam aksine esrarengiz bir şekilde küçülmesiyle dehşete düştü.



Aile kapı kapı dolaşsa da doktorların henüz teşhis koyamadığı Maggie, sonunda Boston Çocuk Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm yediklerini kısa sürede enerjiye dönüştürüp tüketen Maggie’nin kasları da eriyor. Şu anda 4.7 kg ağırlığında olan bebek, midesinden tüple beslenmesine rağmen hâlâ kilo kaybediyor. Tıbbi tetkikler sürüyor.

