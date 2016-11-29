Mağdurlardan Jet Fadıl’a tepki yağdı: Allah belanı versin!

İş adamı Fadıl Akgündüz ile kız kardeşi, eniştesi ve yeğeninin, Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yargılandığı davada, bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Dava görülürken mağdurlardan bir kişi Akgündüz’e "Allah belanı versin. Yuvamızı yıktın. Utanmadan bir de geliyorsun” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut katıldı.

Tutuksuz yargılanan Akgündüz'ün kız kardeşi Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, 60'ı aşkın müşteki ile yakınları ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Akgündüz ve yeğeni Obut, duruşmaya getirildiği sırada müştekiler tepki gösterdi. Dinleyici sırasında bulunan bir kişi, Akgündüz'e, "Allah belanı versin. Yuvamızı yıktın. Utanmadan bir de geliyorsun" diye seslendi.

Duruşmada dinlenilen müştekilerden bazıları, birikimlerinin tamamını Caprice Gold projesine aktardıklarını fakat devre mülklerini alamadıklarını, bazıları ise yapılan sözleşmeden doğan kiralarını alamadıklarını anlattı.

Mağdurlardan Saime Sözübir, dolandırıldığını öne sürerek, "5 adet devre mülk aldım, bunun karşılığında 250 bin lira ödedim. Dolandırıldım. Şikayetçiyim" dedi.

Mağdurlardan Melek Topaç da 43 bin lira karşılığında devre mülk aldığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Tutuklu sanıkların avukatları da tutukluluğun tedbir olduğunu savunarak, müvekkilleri Akgündüz ve Obut'un tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, dosyadaki raporlar, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı, delillerin karartılması ve kaçma şüphesini göz önüne alarak, sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, bir önceki celse verilen keşif kararı raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı 31 Ocak 2017'ye erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik ''nitelikli dolandırıcılık'' suçundan 698 yıldan 2 bin 443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.