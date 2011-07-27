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Yaşam

Mağdur kadına panik kolyesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yeni projesiyle şiddet mağdurları boyun ya da kola takacakları bir cihazı tuşlayarak çağrı merkezi aracılığıyla polise duru

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yeni projesiyle şiddet mağdurları boyun ya da kola takacakları bir cihazı tuşlayarak çağrı merkezi aracılığıyla polise durumu bildirecek.
 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in geçen hafta "şiddet uygulayan erkeğe elektronik kelepçe ve şiddet gören kadına da sinyal sistemi" kurulacağını açıklamasının ardından "panik butonu"nun nasıl bir yapıda olacağı netleşti.


Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı'nda yer alan uygulamaya, yaşlılar ve engelliler için kurulan sistem esin kaynağı oldu.


Bakan Şahin'in üzerinde çalışılması talimatı verdiği modelde, şiddet tehlikesi altında olan kadınların, koluna bilezik ya da boynuna kolye takılacak. Bilezik ya da kolye takılan kadınların isimleri, yaşları, yakınlarının kimler olduğu gibi bilgiler bir merkezde toplanacak.


Sabah'ın haberine göre, kadın, şiddet gördüğü anda bilezik ya da kolye üzerindeki butona basarak, merkeze "imdat" çağrısı bırakacak. Merkezi bilgisayardaki çağrıyı gören çağrı merkezi sorumluları emniyeti uyaracak ve hızla müdahale sağlanacak. Sokakta kullanılacak bilezik ya da kolye gibi mobil butonların yanında ev için de sabit panik butonları bulunuyor.



Yaşlılara yaradı


Projenin mimarı Sosyal Hizmetler Araştırma Belgeleme ve Eğitim Vakfı'nın (SABEV) başkanı Prof. Dr. İlhan Tomanbay, çağrı merkezi sistemiyle pek çok yaşlının ve engellinin güven içinde yaşamaya başladığına dikkat çekerek "Bu sistem tehlike altında olan kadın ve çocuklar için de bu sistemin rahatça kullanılabileceğini söyledi.

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