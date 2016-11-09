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BBC Türkçe

Mağazalarını kapatmaya hazırlanan Marks and Spencer, Türkiye'den memnun

İngiltere'de ve 10 farklı ülkede mağazalarını kapatacağını açıklayan İngiliz perakende şirketi Marks and Spencer, Türkiye'deki ortağıyla yürüttüğü operasyonlarından memnun olduğunu belirtti.

09 Kasım 2016 23:00

İngiliz perakende şirketi Marks and Spencer (M&S), ülke içinde ve dış pazarlarda mağazalarını kapatmaya hazırlanırken Türkiye'deki operasyonlarından memnun olduğunu duyurdu.

5.3 milyar sterlin piyasa değerine sahip olan M&S, İngiltere'de 30 mağazasını kapatmaya, 45 mağazayı ise sadece yiyecek satışına dönüştürmeyi planlıyor.

M&S, zarar ettiğini açıkladığı 10 ülkedeki 53 mağazasını da tamamen kapatacak.

Çin, Fransa, Belçika, Estonya, Macaristan, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve Slovakya'daki bu mağazaların kapanmasıyla iki bin yüz kişi işini kaybedecek.

M&S, bundan sonra uluslararası pazarlarda kendi mağazalarını açmayacağını, daha karlı olduğunu belirttiği bayilik (franchise) modeliyle çalışacağını vurguladı.

Şirket, 2015-2016 döneminde uluslararası pazarlarda kendi sahip olduğu mağazalarda 31.5 milyon sterlinlik zarar kaydettiklerini açıkladı.

Ancak diğer ülkelerde franchise usulüyle çalıştıkları mağazaların geçen yıl 87.3 milyon sterlin kar getirdiğini aktardı.

M&S, bu kapsamda Türkiye'de franchise haklarına sahip olan ortaklarıyla işbirliğinden memnun olduğunu belirtti.

M&S sözcüsü, "Uzun süreli ortağımız olan grup ile müşterilerimizin deneyimini geliştirmeye ve karlılığı artırmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz Türkiye'de 43 mağazada alışverişe devam edebilir" dedi.

Şirketin İngiltere'deki giyim ve ev tekstili alanındaki mağazalarını kapatarak yiyecek ile içecek üzerine odaklanan operasyonlarını genişletmesi ise müşterilerin alışveriş alışkanlığına dair ipucu veriyor.

İngiliz gazetesi Independent, M&S'ın 40 yaşın altındaki kadınlara hitap edememesinin sorun olduğunu vurguladı.

Ayrıca giyim sektöründe ya çok ucuz ya da daha pahalı markaların tercih edildiğini, orta kategoride yer alan M&S'a ilginin azaldığını belirtti.

Finans gazetesi Financial Times ise müşterilerin giyim mağazalarına gitmek yerine dükkanlardan yiyecek alışverişi yapmayı tercih ettiğini kaleme aldı.

Guardian ise M&S'ın giyim satışlarının yüzde 17'sinin online kanallardan geldiğini, bu oranın daha da artabileceğini vurguladı.

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