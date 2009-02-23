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Dünya

Mağazadan Bush'a 'çığırtkanlık' teklifi

Elliott's mağazalar zinciri, eski ABD Başkanı George Bush'a yarım günlük müşteri çekme işi teklifinde bulundu

23 Şubat 2009 02:00

Elliott's mağazalar zinciri, eski ABD Başkanı George Bush'a yarım günlük müşteri çekme işi teklifinde bulundu.

BBC'nin haberine göre, Elliott's mağazalar zinciri sahibi Kyle Wolters, Dallas'ta bir gazete aracılığıyla yaptığı iş teklifinde, Bush'un aile şirketinde kazandığı tecrübe ve başkanlık dönemi ilişkilerinden gelen birikimiyle bu işe uygun olduğunu ifade etti.

Bush'un geleceğe yönelik planlarında başkanlık dönemine ilişkin hatıraları yayınlamak olduğu dikkate alınarak, iş teklifinin bu plana engel olmayacak ve Bush'a diğer işleri yapmak için bol zaman bırakacak şekilde "part time" olarak düzenlendiği de kaydedildi.

Mağazayı ziyaret etti

Haberde, iş teklifinden bir süre sonra Bush'un korumalarıyla birlikte mağazaya gelerek, girişte "Ben iş arıyorum" diye espri yaptığı, mağazada bir saate yakın kalarak müşterilerle sohbet ettiği ve alışveriş yaptıktan sonra iş teklifini reddederek ayrıldığı belirtildi.

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