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Mağaradan PKK cephaneliği çıktı

Şemdinli ilçesinde, PKK üyeleri tarafından sığınak olarak kullanılan mağarada, arasında ağır silahların da bulunduğu cephanelik ele geçirildi

08 Kasım 2012 01:29

 

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bulunan mağaradan ağır silahların da olduğu cephanelik çıktı.
 
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, ihbar üzerine, Şemdinli ilçesi Karadağ bloku Karıbitmeyen Tepe bölgesinde, PKK mensuplarının kullandığı mağaraya 6 Kasım'da operasyon düzenlendiği belirtildi.
 
PKK mensuplarının mağarada kışı geçirmeyi planladığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:
 
''Mağara içinde, 1 doçka uçaksavar silahı, 2 doçka uçaksavar silahı namlusu, 1 doçka uçaksavar silahı sehpası, 14.5 mm doçka uçaksavar silahı mermisi, çok miktarda tahrip kalıbı, çok miktarda pil bloku ve kablo, 2 torba gübre, 1 hilti ve çok sayıda yedek uç, 1 bidon motor yağı, 3 battaniye, 3 uyku tulumu, 15 ampul, çok sayıda kazma ve kürek, çok miktarda yiyecek ele geçirilmiştir.''
 
Açıklamada, ilde emniyeti ve huzuru sağlamakla görevli güvenlik kuvvetlerinin, terörü önleyici faaliyetlerine hassasiyetle devam ettiği kaydedildi.
 

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