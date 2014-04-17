Mağarada mahzur kalan adam 83 saat sonra kurtarıldı

Eskişehir’in Mihalgazi İlçesi yakınlarında, arkadaşlarıyla iddiaya göre define aramak için girdiği mağaradaki kuyuya düşerek yaralanan ve burada mahzur kalan 40 yaşındaki Ramazan Yörük, arama kurtarma ekiplerinin 4 gün süren çabası sonucunda yaralı çıkarıldı. Kurtarma ekiplerince 83 saat sonra mağaradan çıkartılıp askeri helikopterle hastaneye kaldırılan Ramazan Yörük, “mağaraya define aramak için değil fotoğraf çekmek için girdiğini” söyledi.

Hakan Türktan ve Saadet Kefal’in DHA’da yer alan haberine göre, geçen pazar günü saat 22.30 sıralarında Mihalgazi İlçesi’nin Alpagut Mahallesi Kazankaya Mevkii’ndeki Yarasa İni Mağaraları’nın olduğu bölgeye arkadaşlarıyla giden tekstil fabrikası işçisi, evli ve 3 çocuk babası Ramazan Yörük, girdiği mağara içinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Onu kurtarmayı başaramayan arkadaşları ertesi gün saat 11.00 sıralarında jandarmayı arayarak yardım istedi. 7 kişi, jandarmalara define aramak için değil, fotoğraf çekmek için mağaraların olduğu yere gittiklerini öne sürdü.

Kurtarma ekipleri geldi

Çeşitli yerlerinden yaralanan Ramazan Yörük’ü çıkarmak için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Ekibi (AKUT), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), anadolu üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (ANADOSK), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Dağcılık Kulübü, Estram Arama Kurtarma, KMG Mağara Keşif ile Eskişehir, Ankara ve İzmir Mağara Araştırma dernekleri ekipleri sevk edildi.

Mağara içinde serum takıldı

Ekipler pazartesi günü saat 18.30’da mağara içerisinde yerini tespit ettikleri Ramazan Yörük’e ulaştı. Gerekli tıbbi müdahaleyi mağara içinde yapan ekipler, Yörük’ü düştüğü çukurdan mağaranın bir üst bölümüne çıkardı. Mağaranın çok dar olması nedeniyle ekipler sedye ile çıkarmayı planladıkları Yörük’ü geçirecekleri mağara içindeki dar yerleri yapılan çalışmalarla genişletti. Arama kurtarma ekibindeki çoğunluğu kadın olan zayıf elemanların girebildiği mağarada, Yörük’e serum takılıp sürekli tıbbi kontrol altında tutuldu.

Dar yerler genişletildi



Ramazan Yörük’ü kurtarma çalışmaları dün gece de devam edildi. Ekipler sabaha kadar, mağaranın iç kısmında Yörük’ü sedye ile ile geçirebilecekleri dar olan yerleri zaman zaman, duman çıkarmayan kara barut patlatarak genişletmeye çalıştı.



Önce tatbikat sonra kurtarma çalışması



Kurtarma ekipleri tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra bu sabaha karşı Ramazan Yörük’ü mağara dışına çıkartmak için yeni bir çalışma başlattı. Ekipler önce bir görevliyi yaralıymış gibi sedyeye alıp koli bandıyla sararak sabitledi. Ardından da mağara içerisindeki dar geçiş yerinden bu görevliyi taşıdı.

Yapılan tatbikat başarıyla sonuçlanınca, aynı uygulama yaralı Ramazan Yörük’e uygulandı. Yörük’ün hareket etmemesi için sedyeye ayrıca koli bandıyla da sarılarak sabitlendi. Ramazan Yörük mağaranın dar olan bölgelerinden bu şekilde geçirildi ve saat 09.30’da halatla yukarı çekilerek gün yüzüne çıkartıldı.

Ekipler Yörük’ün toprak ve tozla kaplı olan yüzünü pet şişe suyuyla yıkadı. Yörük sağlık ekibine başının döndüğünü, midesinin bulandığını söyledi. Sağlık ekibindekiler ise, "Çok uzun süredir içerideydin. Bir anda dışarı çıktın. Ayrıca bulunduğumuz yer çok yüksek. Sakin ol. Korkacak birşey yok. Başının dönmesi ve midenin bulanması geçecek" dedi ve moral verdi.

Askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı



Kurtarma ekipleri 83 saat sonra mağaradan çıkardıkları Yörük’ü, askeri helikoptere alınabilmesi için mağaranın üst kısmındaki düzlük bir alana taşıdı. Gelen Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait arama kurtarma helikopteri sepet sistemiyle sedyedeki Yörük’ü helikopterin içine aldı.



Ramazan Yörük helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı. ESOGÜ Meşelik Kampusu’ndaki piste inen helikopteri 112 ambulansında görevlileler, UMKE ekibi ile Ramazan Yörük’ün kardeşi Murat Yörük karşıladı.

Askeri görevlilerin helikopterden sedye ile indirdiği Ramazan Yörük, 112 ambulansına alanıp aynı kampüsteki ESOGÜ Hastanesi’nin acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Mağaraya ikinci kez girmiş

Ramazan Yörük’ün mağaradayken yanında fotoğraf makinesi ile ışık olduğu belirtildi. Ramazan Yörük’ün sağlık görevlilerine "Define aramak için buraya girmedim. Daha önce de bir kez buraya kendim girdim. İkinci kez fotoğraf çekmek için girmiştim. Mağranın iki girişi vardı. İkinci girişi ararken mağara içindeki yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştüm" dedi.



Kardeşinin kurtulmasına çok sevindeğini ifade eden Murat Yörük de, "Kardeşim ava gider, balığa gider ancak kesinlikle iddia edildiği gibi define arama olaylarına karışmaz. Kurtarma ekibindeki herkese teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı kardeşim kurtulamazdı" diye konuştu.



Bu arada Jandarma yetkilileri olayla ilgili soruşmanın sürdüğünü kaydetti.