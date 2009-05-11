Mağarada kemik bulundu iddiası araştırılıyor

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Helkis Dağı'nda bir mağarada çok sayıda kemik ve giysi parçasının bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı







Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman’da yerer bir gazetede çıkan, Sason ve Kozluk ilçeleri arasında yer alan Helkis Dağı’ndaki bir mağarada çok sayıda kemik ve giysi parçaları ile bir kafatası bulunduğuna ilişkin haberi ihbar kabul etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında Helkis Dağı’ndaki söz konusu kemiklerin bulunduğu mağarada kazı yapılacağı öğrenildi. (aa)



