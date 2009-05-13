Mağarada 5 kafatası bulundu

Helkis Dağı'ndaki mağarada, 5 kafatası ile çok sayıda kemik bulunduğu bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, Batman'da yerel bir gazetede Sason ve Kozluk ilçeleri arasında yer alan Helkis Dağı'ndaki bir mağarada çok sayıda kemik ve giysi parçaları görüldüğü yönündeki haberi üzerine başlatılan soruşturma kapmasında, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca söz konusu mağarada yapılan araştırmada 5 kafatası ile çok sayıda kemik bulundu.



Mağaradan çıkarılan kemiklerin DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. (AA)

