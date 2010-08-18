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Yaşam

MAĞARADA 11 KASIM 1938 TARİHLİ GAZETE BULUNDU ÇUKURCA (A.A)

18 Ağustos 2010 14:17

-MAĞARADA 11 KASIM 1938 TARİHLİ GAZETE BULUNDU ÇUKURCA (A.A) - 18.08.2010 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde eski yerleşim alanı olan kale çevresindeki bir mağarada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm haberinin yayınlandığı 11 Kasım 1938 tarihli gazete bulundu.  Alınan bilgiye göre, Kale çevresinde gezinen Hüseyin Ertunç, arka tarafta bir mağaraya girdi. Mağarayı inceleyen Ertunç, duvara sıkıştırılmış gazete ile karlaştı.  Gazetenin, 11 Kasım 1938 tarihli Akşam gazetesi olduğunu fark eden Ertunç, büyük şaşkınlık yaşadı. Atatürk'ün ölümünden bir gün sonrasına ait olan ve okunabilme özelliğini kaybetmeyen 72 yıllık gazeteyi yanına alan Ertunç açıklamasında, Atatürk'ün ölümünden büyük üzüntü duyan biri tarafından saklanmış olabileceğini söyledi. Gazeteyi saklayacağını belirten Ertunç, bunun kendisi için de önemli bir arşiv olacağını ifade etti. ''Türk Milleti! Kurtarıcını en büyük evladını kaybettin. Sen sağ ol. Mukaddes vazifen Onun eserini yaşatmak ve devam ettirmektir'' manşetiyle yayınlanan gazetenin iç sayfaları da Büyük Önder Atatürk'ün ölüm raporu,yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gibi haberlere yer veriyor.

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