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MAGANDA YİNE DEHŞET SAÇTI KIRIKKALE (A.A)

24 Temmuz 2011 19:19

-MAGANDA YİNE DEHŞET SAÇTI KIRIKKALE (A.A) - 24.07.2011 - Kırıkkale'nin Hacılar beldesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu bir çocuk öldü, bir çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hacılar'da Veli K'nin düğününe katılan davetlilerden bazıları havaya ateş açtı.  Akrabaları Veli K'nin düğününe anne ve babasıyla katılan ilköğretim 6. sınıf öğrencisi Murat Ramazan Karagöz'e (12), kimin tabancasından çıktığı henüz belirlenemeyen kurşun isabet etti. Yaralanan Karagöz, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Karagöz'ün cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi. 8 yaşındaki Osman Can Ulusoy da kurşunla bacağından yaralandı. Ulusoy, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.  Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.  Ölen Murat Ramazan Karagöz'ün babası Necdet Karagöz, çocuğunun talihsiz bir olayla yaşamını yitirmesine isyan ederek, ''Düğün akrabamızın düğünüydü. Eşim ve çocuklarımla beraber gittik. Bir ara 'çocuk vuruldu' dediler. Gittiğimde vurulanın oğlum olduğunu gördüm, şok oldum. Başka Muratlar ölmesin, yeter artık, düğünlerde silah sıkılmasın'' diyerek gözyaşı döktü. 

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