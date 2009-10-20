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Yaşam

Maganda polis, Özge'yi öldürdü

Kütahya'da bir düğünde 13 yaşındaki Özge Keyikci, polis Enver A.'nın silahından çıkan mermiyle can verdi. Gözaltına alınan polis, "Kazayla ateş aldı" dedi.

20 Ekim 2009 03:00

Kütahya'da bir düğünde 13 yaşındaki Özge Keyikci, polis Enver A.'nın silahından çıkan mermiyle can verdi. Gözaltına alınan polis, "Kazayla ateş aldı" dedi.

Radikal Gazetesi'nin haberine göre ailesiyle birlikte düğüne gelen 13 yaşındaki Özge Keyikci, polis kurşunuyla öldü. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ’nde görevli polis memuru Enver A., ailesiyle birlikte Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bir yakınının düğününe katıldı. Köy meydanında yapılan düğünde iddialara göre polis memuru Enver A. bir ara tabancasını belinden çıkarıp eline aldı. Enver A.’nın tabancası ‘kaza sonucu’ patladı. Tabancadan çıkan kurşun Enver A.’nin oğlu Tunahan’ın kolunu sıyırıp 13 yaşındaki Özge Keyikci ’nin göğsüne saplandı. Çavdarhisar 100’üncü Yıl İlköğretim Okulu 8-C sınıfı öğrencisi Özge Keyikci olay yerinde öldü. Yaralanan Tunahan A.ise Kütahya Devlet Hastanesi ’ne kaldırıldı. Ölen Özge Keyikci ’nin, annesi Sıdıka ve babası Selim’le birlikte oturdukları Demirokul köyünden sırf bu düğün için Barağ’a gelmişti. Jandarmanın gözaltına aldığı Enver A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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