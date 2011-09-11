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Maganda kurşunu can aldı SAKARYA (A.A)

11 Eylül 2011 14:44

-Maganda kurşunu can aldı SAKARYA (A.A) - 11.09.2011 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kına gecesinde maganda kurşunuyla vurulan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kayrancık köyünde yaşayan ilköğretim 7. sınıf öğrencisi Samet Baş, komşularının kına gecesine katıldı. Kına gecesini çıktığı bir römorkun üzerinden seyreden Baş'ın kafasına, havaya ateş edilen bir tabancadan çıkan mermi isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baş, kaldırıldığı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tabancayla havaya ateş ettiğini bildirilen T.E. (35) gözaltına alındı. İlköğretim 7. sınıf öğrencisi olduğu kaydedilen Baş'ın, çiftçilikle geçimini sağlayan Cafer ve Sunay Baş çiftinin 3 çocuğunun en büyüğü olduğu öğrenildi.

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