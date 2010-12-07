-''MAGANDA'' KURŞUNU CAN ALDI NİĞDE (A.A) - 11.07.2010 - Niğde'de, sünnet düğününde rastgele ateş edilmesi sonucu başından vurulan 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Edikli beldesinde komşularının sünnet düğününe giden 10 yaşındaki Fatma Demir, kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya tabancayla ateş açılması sonucu başından vurularak yaralandı. Ağır yaralanan Fatma Demir, tedavi için kaldırıldığı Niğde Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.