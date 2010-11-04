-MAGANDA KURŞUNU BU KEZ KÜÇÜK EDANUR'U VURDU SAFRANBOLU (A.A) - 04.11.2010 - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, evlerinin önünde oynarken başına mermi isabet eden 4 yaşındaki kız çocuğu öldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Aşağıçiftlik Mahallesi, Kurttepe mevkisindeki evlerinin önünde bulunan traktör römorkunun üzerine oynayan 4 yaşındaki Edanur Avcı'nın başına ''nereden geldiği belli olmayan mermi'' isabet etti. Ailesi ve komşuları tarafından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Karabük Devlet Hastanesine sevk edilen kız çocuğu, kurtarılamadı. Cesedi morga kaldırılan çocuğun başından çıkartılan merminin, incelenmek üzere yetkililere teslim edildiği öğrenildi. Edanur Avcı'nın amcası Ömer Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurşunun, evlerine yakın bir bölgede bulunan Safranbolu 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığından geldiğini iddia etti. Eğitim atışı yapılan komutanlıktan evlerinin olduğu bölgeye sürekli mermilerin gelmesi nedeniyle birçok kez uyarıda bulunduklarını anlatan Avcı, şöyle dedi: ''Özellikle eğitim atışları yapıldığı zaman evimize kafamızı eğerek giriyorduk. Elimizde birçok mermi bulunuyor. Yetkililere durumu bildirmemize rağmen önlem alınmadı. Bizim canımız, küçük kızımız Edanur öldü, şimdi bunun hesabını kim verecek. Sorumlular bulununcaya kadar bu olayın peşindeyiz.'' Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.